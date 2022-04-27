الفقر والجهل.. مطلوبان!

2022/04/27 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

الضجة التي أثارها موضوع بناء الأضرحة

كانت ستمر لو كانت قد طرحت كرأي فردي أو

جهوي لا شبهات حولها، لكن الطرح حمل

مؤشرات تثير حفيظة الكثيرين من أنه

بداية لنشر الفكر الوهابي الذي يكفّر

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