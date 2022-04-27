طلب نيابي لرفع الراتب الاسمي لمنتسبي الدفاع والداخلية (وثيقة)

2022/04/27 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نظراً للجهود المبذولة من قبل أبطال قواتنا الامنية لوزارتي الدفاع والداخلية فاتح النائب الشيخ ضرغام المالكي السيد الامين العام لمجلس الوزراء حول تعديل الراتب الاسمي لمنتسبي الوزارتين أعلاه .

واكد النائب الشيخ ضرغام المالكي على ضرورة دعم هذه الشريحة المهمة التي قدمت دماءها في سبيل الوطن وضمان حقوقهم .

المكتب الإعلامي للنائب الشيخ ضرغام المالكي ٢٧ - نيسان - ٢٠٢٢

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