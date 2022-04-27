حقيقة تسجيل إصابات بالحمى النزفية في أربيل

2022/04/27 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

نفى محافظ اربيل اوميد خوشناو تسجيل اية حالة اصابة بفيروس الحمى النزفية في المحافظة، معلناً في ذات الوقت اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية للوقاية من المرض.وجاء في بيان للمحافظة إن اجتماعاً عقد بديوان المحافظة باشراف المحافظ اوميد خوشناو، حول الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وبخصوص مرض الحمى النزفية، محذراً بأن هذا المرض يشكل خطراً على حياة الانسان وينتقل عبر الحيوانات ومن الانسان للانسان في بعض الاحيان.وأكد البيان، أنه على الرغم من أن اقليم كوردستان لم يسجل حتى الان اية اصابة، ولكن بعض المحافظات العراقية تشهد حالياً عدداً من حالات الوفاة بالمرض، موضحاً أنه ومن أجل السيطرة على المرض وحماية حياة المواطنين ومنع مخاطر انتشاره فأن المحافظة اتخذت عدداً من التدابير والقرارات.وأشار البيان إلى أن من بين تلك القرارات منع ذبح الحيوانات خارج المجازر الرسمية، ومن دون الفحص البيطري وامام المحلات وفي الشوارع، مشدداً أنه من واجب القائممقامين ومدراء النواحي والبلديات واللجان الصحية منع هذه الظاهرة ومعاقبة المخالفين بالاجراءات القانونية المشددة.وأضاف أنه بالتعاون بين الوحدات الادارية ستبدأ حملة لغسل ورش الحيوانات المحلية، مؤكداً أن على الشعب البيطرية ومخاتير القرى ابلاغ جميع المواطنين الذين يربون الحيوانات بوجوب رش حيواناتهم ضد المرض.ونوه البيان الى انه تقرر رش جميع الميادين التي يتم فيها بي وشراء الحيوانات بصورة عامة.

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