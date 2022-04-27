باكستان.. مجموعة انفصالية تحذر بكين من هجمات جديدة

2022/04/27 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هددت حركة بلوشية انفصالية بشن هجمات جديدة ضد المصالح الصينية في باكستان، بعد إعلان مسؤوليتها عن هجوم في كراتشي قتل فيه ثلاثة صينيين يوم أمس الثلاثاء.وأدى الهجوم الذي نفذته امرأة فجرت سترتها الناسفة أمام سيارة كانت تقل 3 مدرسين صينيين وسائقهم الباكستاني (قتلوا جميعا) عند مدخل معهد كونفوشيوس الثقافي الصيني في حرم جامعة كراتشي.[…]

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مجموعة انفصالية تحذر بكين من هجمات جديدة أولاً على ايرث نيوز.

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