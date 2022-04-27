قائممقامية كركوك: 65 ألف متجاوز على أراضي الدولة في المحافظة

2022/04/27 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت قائممقامية قضاء كركوك، الأربعاء، عدد المتجاوزين على أراضي الدولة في المحافظة.

وقال قائممقام المحافظة فلاح خليل جلال، إن "عدد المتجاوزين على أراضي الدولة في محافظة كركوك يبلغ 65 ألف متجاوز"، مبيناً أن "كركوك تحتل المرتبة الثالثة بعدد المتجاوزين على اراضي الدولة بعد محافظتي بابل والبصرة بحسب إحصائيات رسمية".

وأضاف، أن "المحافظة تعمل على إنشاء دور سكنية واطئة الكلفة ومجمعات استثمارية للشرائح المستحقة"، مشيراً إلى أن "لجنة التجاوزات عملت على إزالة المجمعات التجارية والصناعية من المتجاوزين على أراضي الدولة".

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