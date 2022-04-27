الحشد الشعبي يعلن إنجازات اليوم الخامس من “الإرادة الصلبة” في الأنبار

2022/04/27 | 20:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الإربعاء، عن حصيلة اليوم الخامس من عملية “الارادة الصلبة” الثانية.وقال قائد العمليات قاسم مصلح في تصريح أورده موقع الحشد الشعبي، وتابعته إيرث نيوز، إن “العملية أثمرت عن القاء القبض على (6) مطلوبين وتمت أحالتهم للجهات المختصة وتفجير سيارة نوع بيك اب و تدمير (7) […]

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