توب 5: تبادل معتقلين بين أمريكا وروسيا.. ووزير إماراتي يزور تركيا

2022/04/27 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الخارجية الروسية الإفراج عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، مقابل إطلاق واشنطن سراح الروسي المعتقل لديها، قنسطنطين ياروشينكو، إلى استضافة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي لوزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، وكذلك إثارة المصافحة والحديث الذي دار بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، في إفطار "الأسرة المصرية" تفاعلا واسعا

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