2022/04/27 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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شمخاني: استقرار العراق سياسياً وأمنياً ضرورة وطنية وإقليمية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:10

واع/

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