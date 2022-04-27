انتشال جثة فتاة انتحرت من اعلى احد الجسور في بغداد

2022/04/27 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد تنتشل فتاة اقدمت على الانتحار من أعلى احد الجسور ………… فور القاء فتاة نفسها من أعلى احد الجسور ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة جسر ديالى التابع الى قسم شرطة المدائن في شرطة بغداد تحركت مفارز المركز الى وسط النهر وتم انتشالها من وسطه والتوجه بها إلى المستشفى لغرض […]

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