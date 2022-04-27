رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يعين شقيق وزير الثقافة بمنصب رفيع (وثيقة) - عاجل

2022/04/27 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة، عن تعيين شقيق وزير الثقافة بمنصب مدير عام في وزارة الصناعة بناء على موافقة من رئيس الوزراء.

وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة بامر وزاري حصلت عليها (بغداد اليوم): "استنادا الى الامر الديواني الخاص من رئيس الوزراء إعادة تنسيب عزيز ناظم الموظف في شركة الاسمنت الى المديرية العامة للتنمية الصناعية وتكليفه بمهام مدير عام المديرية بصلاحياته".فيما يلي نص الوثيقة:

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