2022/04/27 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط معمل للأسفلت مخالف للضوابط في الديوانية والقبض على متهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/27 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معمل للأسفلت مخالف للضوابط في الديوانية والقبض على متهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معمل للأسفلت مخالف للضوابط في الديوانية والقبض على متهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).