2022/04/27 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مَنْ مَدَحَ وذَمَّ كذب مرتيْن – حسين الصدر -1- لا يسلم الذين يركنون الى الظالمين ويربطون مصيرهم بالحكّام والسلطويين من الوقوع في مفارقات مُرّة تشبعهم أمام الناس إحراجا .-2- انّ المناصب التي يحصلون عليها من قبل اولئك الظالمين مشروطة بالطاعة المطلقة والتنفيذ الكامل للأوامر دون تلكؤ أو ابطاء .والسلاطين يأمرون الولاة بمدح مَنْ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَنْ مَدَحَ وذَمَّ كذب مرتيْن – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مَنْ مَدَحَ وذَمَّ كذب مرتيْن – حسين الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).