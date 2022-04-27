2022/04/27 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم هل في أخلاقي أية ؟ – طالب سعدون سؤال إختصر إجابته المفكر مصطفى محمود في العبارة الجميلة التالية …(ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف ، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية ) … عبارة لطيفة لخص بها الطبيب والمفكر والفيلسوف مصطفى محمود رحمه الله صيغة التعامل مع كتاب الله العظيم ، القرآن الكريم وهي (أن قراءة القرآن لوحدها […]

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