2022/04/27 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلة القدر..ليلة السلام – معراج أحمد معراج الندوي يأتي شهر رمضان الكريم حاملاً معه أعظم ليلة، ليلة القدر، ليلة اختص الله بها أمة محمد بالفضل والثواب ليغفر لمن أعطاها حقها من العبادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليلة فيها تتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض ليسلموا علي المؤمنين.إن الحديث عن عظمة ليالي […]

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