عاهل الأردن يستقبل محمود عباس.. ويؤكد بذل كل الجهود لحماية المقدسات بالقدس

2022/04/27 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أن بلاده تواصل "بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

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