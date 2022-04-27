كركوك تتخذ أربعة إجراءات احترازية لمنع انتشار الحمى النزفية

2022/04/27 | 21:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي أعلنت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ 4 إجراءات جديدة لمنع انتشار الحمى النزفية بالمحافظة، فيما أشارت إلى أن فرقا طبية باشرت بحملة للقضاء على تربية الحيوانات في المدن.وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة مروان العاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحث مع عدد من المسؤولين جهود الوقاية من الحمى النزفية، والاجراءات الواجب اتخاذها مع جهود الحد من المظاهر غير الحضارية التي تشوه صورة المدينة".وأضاف، أن "فرق المستشفى البيطري التعليمي في المحافظة وبدعم من ادارة كركوك المحلية، باشرت في مهامها باتخاذ الاجراءات الاحترازية للتصدي للحمى النزفية"، مشيرا الى أن "هذه الاجراءات تهدف الى بقاء كركوك واهلها في مأمن وأن تكون خالية من الامراض".وتابع أن "هذه الفرق بدأت بحملة للقضاء على تربية الحيوانات في مدن المحافظة، وملاحقة الكلاب السائبة ومنع ظاهرة الجزر العشوائي على الطرق العامة التي تضر بصحة المواطن"، موضحا أنه "تم اطلاق حملة توعية وتثقيف وتعاون ما بين الدوائر كافة ووسائل الاعلام والناشطين ومنظمات المجتمع من اجل اخذ الحيطة والحذر والتوعية للوقاية من الامراض الانتقالية".وأكد العاني أن "ابرز مسببات انتشار الامراض الانتقالية هي ظاهرة الجزر العشوائي غير الحضارية"، لافتا الى "العمل على اعداد رؤى وتوصيات لدعم جهود مكافحة الحمى النزفية".

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