في البرازيل: معا لهزيمة الفاشية / لولا مرشح للرئاسة وتحالف بين العمل والشيوعي والخضر - رشيد غويلب

2022/04/27 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب تشهد البرازيل في العام الحالي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وستجري الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في 2 تشرين الأول المقبل.



وقد أعلن الرئيس البرازيلي الأسبق سلفيا دي لولا انه سيخوض السباق الانتخابي.



لقد حرم اليمين الحاكم قبل أربع سنوات، لولا من الترشح للانتخابات بتهم كاذبة أدت به الى السجن، ولكن في النهاية برأ القضاء ساحة الزعيم اليساري الأكثر شعبية في البرازيل.



هذه المرة يرشح لولا لتحقيق هدف م ......





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