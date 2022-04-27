المفيد في منهجيّة تحليل النصوص الفلسفية - زهير الخويلدي

2022/04/27 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمة " سعيد لمن يستطيع أن يتعلم أسباب الأشياء"يجب أن يكون التحليل الفلسفي تحليلًا منطقيًا لمقتطف من عمل فيلسوف مشهور (ديكارت ، كانط ، أفلاطون ، أو نيتشه على سبيل المثال).فيما يلي 5 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من هذا الاختبار:تحديد المصطلحات الأساسية للنص (المفاهيم الأساسية للنص)حاول أن تظهر أنك تعرف المؤلف وتياره الفلسفي إن أمكن.



إذا كنت لا تعرف المؤلف ، فحاول ربطه بتياره الفلسف ......





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