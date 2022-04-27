- موجة الإرهاب - الحقيقيّة في إسرائيل : تفاقم قمع الميز العنصريّ و الإبادة الجماعيّة - شادي الشماوي

2022/04/27 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 748 ، 25 أفريل 2022https//revcom.us//en/real-wave-terror-israel-intensified-apartheid-repression-and-genocidal-killings-palestiniansإن طالعتم أنباء وسائل الإعلام السائدة المتّصلة بتغطية الوضع في إسرائيل خلال هذا الشهر ، تعثرون على روايات من مثل " إسرائيل تواجه هجمات موجة إرهابيّة " ضمن أنباء الأن بى سى ؛ و رواية للنيويورك تايمز عنوانها " إطلاق قنابل روكات جديدة من ......





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