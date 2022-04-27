اليونان توجه رسالة احتجاج إلى تركيا

2022/04/27 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير التركي لدى أثينا وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية تحليق الطائرات المقاتلة التركية فوق الجزر اليونانية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه "بتوجيه من وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أعرب الأمين العام للخارجية ثيمستوكليس ديميريس للتو عن احتجاج شديد للسفير التركي لدى أثينا على تحليق طائرات مقاتلة تركية فوق الأراضي اليونانية، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان".

وأضاف: "شدد الأمين العام على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا للسيادة اليونانية وهي استفزاز غير مقبول وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وشدد، على أن "هذه التصرفات، إضافة إلى كونها غير قانونية واستفزازية، تعرض الحركة الجوية الدولية للخطر وتتعارض تماما مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين البلدين وتقوض جهود تعزيز مناخ الثقة".

وأفادت وكالة أنباء أثينا المقدونية (أمنا)، أن "طائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز (F-16) حلقتا فوق جزر فارماكونيسي وليبسي وفورني وإنوس اليونانية".

وأشارت في وقت سابق، إلى أن "مقاتلتين تركيتين من طراز (F-16) حلقتا فوق جزر آركي وليبسي وأغاثونيسيون وساموس وفورني وإيونيسي".

وأكدت الوكالة أن "الطائرات الحربية اليونانية حلقت في الجو لاعتراض الطائرات التركية، مما أجبر المخالفين وفق القواعد الدولية على مغادرة الأجواء اليونانية".

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