أين تقع ترانسدنيستريا وهل تُجرُّ إلى الدخول في حرب أوكرانيا؟

2022/04/27 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تصدر اسم منطقة ترانسدنيستريا المدعومة من روسيا والتي تقع شرق مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، الأخبار، بعد سلسلة من التفجيرات التي شهدتها المنطقة.



وتتهم روسيا أوكرانيا باستهداف قرية فيها مستودع للذخيرة.

وتثير هذه الأحداث المخاوف من تمدّد النزاع في أوكرانيا إلى مولدوفا، البلد الصغير والفقير الواقع في أوروبا الشرقية.

ووقعت التفجيرات الغامضة، التي استهدفت "وزارة أمن الدولة" وبرجاً لاسلكياً ووحدة عسكرية، بعد أيام من ادعاء قائد روسي كبير أن المتحدثين باللغة الروسية في مولدوفا يتعرضون للقمع.

وهي نفس الحجة، التي استخدمتها روسيا لتبرير غزوها لأوكرانيا، إذ قالت إن الأخيرة تهاجم الناطقين باللغة الروسية في منطقة الدونباس (دونيتسك ولوهانسك).

وقال رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، إن السيطرة على جنوب أوكرانيا يساعد روسيا على الارتباط مع ترانسدنيستريا، التي تقع عبر الحدود مباشرة من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

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