ليفربول يمتحن

2022/04/27 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه فياريال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن مدربا فريقي ليفربول وفياريال التشكيلة الأساسية لخوض هذه المواجهة المرتقبة بينهما، والذي سينطلق في تمام في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري (50 عاما)، المدير الفني لفريق فياريال، التشكيلة الأساسية التالية "للغواصات الصفراء" لمواجهة مضيفه "الريدز":

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