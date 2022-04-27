إدارة القوة الجوية ترفض استقالة حكيم شاكر

2022/04/27 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، استقالة مدرب الفريق الاول الكابتن حكيم شاكر والتي اعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية ومومباي الهندي ضمن دوري ابطال اسيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأوضحت ادارة النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أنها “متمسكة بخدمات المدرب حكيم […]

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