2022/04/27 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uwJkHj5GoXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | بعد سنوات من تنفيذه.. ماذا حقق الشمول المالي؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار | بعد سنوات من تنفيذه.. ماذا حقق الشمول المالي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).