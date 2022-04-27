الحلبوسي يؤكد: استقرار إيران ينعكس إيجاباً على العراق

2022/04/27 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير عبد اللهيان.وناقش اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، كما بحث موضوع الأمن المائي ومعالجة الإشكالات البيئية، فضلاً عن موضوع زيادة كمية الغاز بحسب طلب وزارة الكهرباء […]

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