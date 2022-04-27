2022/04/27 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الموارد المائية اليوم الأربعاء، إنها بصدد تعزيز “بحيرة الرزازة” بالمياه، ولن يكون مصيرها الجفاف، كما حصل مع بحيرة ساوة.وقال مستشار الوزارة، عون ذياب، في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز” انه “تم اليوم افتتاحها سدة الهندية بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري، لتكون قبلة لمن يرتادها، بعد شمولها ضمن لائحة التراث العالمي”.[…]

ظهرت المقالة وسط خشية من سيناريو شبيه لـ “ساوة”..



الموارد المائية تحسم مصير بحيرة الرزازة أولاً على ايرث نيوز.

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