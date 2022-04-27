2022/04/27 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار مكافحة الشغب في الكرادة ببغداد استعدادا لتظاهرات رافضة للإجراءات الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/27 | 22:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار مكافحة الشغب في الكرادة ببغداد استعدادا لتظاهرات رافضة للإجراءات الامنية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار مكافحة الشغب في الكرادة ببغداد استعدادا لتظاهرات رافضة للإجراءات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).