2022/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيرفاكس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أكدت اختصاصية في علم النفس استعان بها محامو الممثل جوني ديب، في شهادة أدلت بها أمام المحكمة الناظرة في دعوى التشهير التي رفعها النجم على طليقته أمبير هيرد، أنّ الممثلة تعاني اضطرابات في الشخصية. وأفادت المتخصصة في علم النفس السريري والطب الشرعي شانون كاري بهذا التشخيص الذي توصلت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة للمحكمة: طليقة ديب تعاني اضطرابات نفسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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