خبيرة للمحكمة: طليقة ديب تعاني اضطرابات نفسية

2022/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيرفاكس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكدت‭ ‬اختصاصية‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬استعان‭ ‬بها‭ ‬محامو‭ ‬الممثل‭ ‬جوني‭ ‬ديب،‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الناظرة‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬التشهير‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬النجم‭ ‬على‭ ‬طليقته‭ ‬أمبير‭ ‬هيرد،‭ ‬أنّ‭ ‬الممثلة‭ ‬تعاني‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬الشخصية‭.‬ وأفادت‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬السريري‭ ‬والطب‭ ‬الشرعي‭ ‬شانون‭ ‬كاري‭ ‬بهذا‭ ‬التشخيص‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ […]

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