نساء يتهمن منسّق اسطوانات بريطاني باعتداءات جنسية

2022/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اتهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬منسّق‭ ‬الاسطوانات‭ ‬ونجم‭ ‬موسيقى‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬تيم‭ ‬ويستوود‭ ‬بارتكاب‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية،‭ ‬في‭ ‬أحاديث‭ ‬أدلين‭ ‬بها‭ ‬لمحطة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬وصحيفة‭ “‬ذي‭ ‬غارديان‭” ‬الثلاثاء‭.‬ واتهمت‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬النساء‭ ‬ويستوود‭ ‬البالغ‭ ‬64‭ ‬عاماً،‭ ‬وهو‭ ‬مقدّم‭ ‬برامج‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬إذاعة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬،‭ ‬بالإقدام‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ […]

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