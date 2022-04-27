قسم مجاني للشرائط المصورة جديد مكتبة فرنسا بعد عودتها الى مهدها التاريخي

2022/04/27 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يستعد‭ ‬المقر‭ ‬التاريخي‭ ‬للمكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬باريس‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬أبوابه‭ ‬بحلّة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وتوضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬المحتويات‭ ‬مجدداً‭ ‬إليه،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬أفرغ‭ ‬منها‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬أشغال‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭.‬ كان‭ ‬المقرّ‭ ‬الذي‭ ‬أقيمت‭ ‬فيه‭ ‬المكتبة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مبان‭ ‬مرموقة‭ […]

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