بوتين يتوعد بـ

2022/04/27 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي دولة ستتدخل في أوكرانيا ستقابل بـ"رد سريع".

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