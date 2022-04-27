أربيل تحصي حجم أضرار الأمطار والسيول

2022/04/27 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – ايفان ناصرأحصت محافظة أربيل، حجم الأضرار التي لحقت بالمحافظة نتيجة الأمطار والسيول.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد الامطار القوية التي هطلت اليوم في مدينة اربيل ، فان عدة مناطق بالمدينة تضررت نتيجة تجمع المياه ، بالاضافة الى 50 منزلا".وأضافت، أنه "بناءً على أوامر المحافظ أوميد خوشناو ، تحركت فرق الانقاذ والدفاع المدني لمساعدة العوائل و تنظيف المنازل و تقديم المساعدات الغذائية بمساعدة عدة من منظمات خيرية"، مؤكدة أن "فرقنا الان منتشرة بالمحافظة و البلديات كافة و الدفاع المدني و الهلال الاحمر و المواطنين المتطوعين يعملون معا لرفع الاضرار و تنظيف الاماكن".

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