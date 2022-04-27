تحديد موعد انطلاق بطولتي الناشئين والاولمبي للمصارعة الحرة

2022/04/27 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد الاتحاد العراقي للمصارعة، موعد انطلاق بطولتي الناشئين والاولمبي للمصارعة الحرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رئيس الاتحاد المركزي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “بطولتي العراق للناشئين والأولمبي تحت 23 عاما للمصارعة الحرة والرومانية، ستنطلق في الخامس من شهر أيار المقبل وعلى […]

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