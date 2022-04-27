"ضربات بسرعة البرق".. بوتين يهدد أي دولة تتدخل في الحرب

2022/04/27 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تهديد مباشر للغرب، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، بضربات سريعة وخاطفة على أي دولة تتدخل، في الحرب الروسية في أوكرانيا.

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