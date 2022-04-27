فيديو:ممثل المرجع السيستاني يؤم المصلين في مستشفى وارث لعلاج السرطان

2022/04/27 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امّ ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي صلاتي

المغرب والعشاء داخل مستشفى الوارث

الدولية لعلاج الاورام السرطانية اليوم

الاربعاء بحضور عدد من مسؤولي العتبة

الحسينية وكادر المستشفى وع

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