ايران ترحب بالدور الإقليمي للعراق في المفاوضات بين دول المنطقة ومكتب الخامنئي يحدد اول ايام عيد الفطر

2022/04/27 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن

القومي الايراني علي شمخاني، يوم

الأربعاء، بالدور الإقليمي للعراق في

المفاوضات بين دول المنطقة، وآخرها

المفاوضات بين إيرانية والسعودية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس

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