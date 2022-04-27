ندوة في كربلاء للدكتور محسن القزويني بعنوان: ازمة الفقر في العراق

2022/04/27 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة بعنوان

(ازمة الفقر في العراق) بمناسبة ذكرى

استشهاد الامام علي (ع) للاستاذ الدكتور

محسن القزويني مؤسس جامعة اهل البيت (ع)

، وذلك مساء امس الثلاثاء الموافق ٢٦/ ٤ /

٢٠٢٢ بح

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