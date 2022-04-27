2022/04/27 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي احمد التميمي، اليوم الاربعاء، عن حالة استمرار الغبار وعدم استقرار الجو هذا الأسبوع.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "حالة الغبار الموجودة حالياً في الجو هي بسبب الرياح الهابطة جراء حركة السحب".

وأضاف أن "الجو غير مستقر في هذا الأسبوع والغبار سيستمر خلال الساعات القادمة وينتهي في الفجر".

وتابع: "ستستمر زخات المطر هذا الأسبوع لكن بشكل متقطع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار غزيرة بعد الغبار.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار غزيرة بعد الغبار.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).