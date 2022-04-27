محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للشهر المقبل

2022/04/27 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حددت محافظ بغداد، اليوم الأربعاء ، أسعار الأمبير للمولدات الأهلية خلال شهر آيار المقبل.وذكرت المحافظة في بيان تلقته إثرث نيوز، أنه “بناءً على توجيهات السيد محافظ بغداد محمد جابر العطا ونتيجة لتحسن تجهيز الكهرباء الوطنية بشكل واضح خلال شهر نيسان ( الرابع )”.تقرر ان تكون تسعيرة الامبير لشهر أيار (الخامس) […]

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