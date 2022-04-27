2022/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي يبحث في طهران الانسداد السياسي بغداد -طهران -الزمان بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، في طهران الانسداد السياسي في العراق ، ودعا الى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل مشاكل المنطقة وذلك خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن «اللقاء بحث تطوير العلاقات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يتمنى على البرلمان العراقي سن قوانين تمنع تهديد دول الجوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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