الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬يتمنى‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي سن‭ ‬قوانين‭ ‬تمنع‭ ‬تهديد‭ ‬دول‭ ‬الجوار

2022/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي بغداد‭ -‬طهران‭ -‬الزمان بحث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحل‭ ‬مشاكل‭ ‬المنطقة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬طهران‭.‬ وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ […]

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