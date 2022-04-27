مَن هو المتضرر؟

2022/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هل‭ ‬هناك‭ ‬متضرر‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة؟‭ ‬وما‭ ‬معنى‭ ‬الضرر‭ ‬ممكن‭ ‬الوقوع؟ ‭ ‬الضرر‭ ‬يقاس‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬المالية‭ ‬والامتيازية‭ ‬حصراً،‭ ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يحترق‭ ‬قلبه‭ ‬على‭ ‬إعاقة‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬وخطط‭ ‬نهضوية،‭ ‬لإنها‭ ‬غير‭ ‬مطروحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬طاولة‭ ‬سياسية‭ ‬أصلاً‭.‬ الضرر‭ ‬المالي،‭ ‬يشمل‭ ‬تقاسم‭ ‬الوزارات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬حصصا‭ ‬للأحزاب‭ ‬الساعية‭ […]

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