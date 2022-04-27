2022/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسكو تستهدف الجسور والسكك لعرقلة نقل سلاح الناتو الى أوكرانيا كييف (أ ف ب) – موسكو -الزمان – نيويورك -مرسي أبو طوق هدد الرئيسي الروسي بوتين باستخدام احدث الاسلحة للرد على اية دولة تتدخل في الحرب الاوكرانية، وقال ان سلاحنا ليس للتباهي وانما للاستخدام. وقطعت موسكو الأربعاء إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا بينما تثير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلغاريا وبولندا محرومتان من الغاز الروسي وبوتين يسمح بمشاركة الأمم المتحدة في اجلاء المدنيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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