بلغاريا‭ ‬وبولندا‭ ‬محرومتان‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬وبوتين‭ ‬يسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة في‭ ‬اجلاء‭ ‬المدنيين‭  ‬

2022/04/27 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭ ‬تستهدف‭ ‬الجسور‭ ‬والسكك‭ ‬لعرقلة‭ ‬نقل‭ ‬سلاح‭ ‬الناتو‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا كييف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ – ‬نيويورك‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ هدد‭ ‬الرئيسي‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ ‬باستخدام‭ ‬احدث‭ ‬الاسلحة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬اية‭ ‬دولة‭ ‬تتدخل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الاوكرانية،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬سلاحنا‭ ‬ليس‭ ‬للتباهي‭ ‬وانما‭ ‬للاستخدام‭.‬ وقطعت‭ ‬موسكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬عن‭ ‬بولندا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬بينما‭ ‬تثير‭ […]

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