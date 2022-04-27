بالصور :كربلاء تفتتح مدخلها الرئيسي من جهة العاصمة بغداد

2022/04/27 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد اليوم الاربعاء 27/4/2022 افتتاح مشروع

تاهيل وتطوير شارع كربلاء بغداد بعد

اكمال انجازه بحضور المحافظ ونائبيه و

اعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة

كربلاء المقدسة

وقال المهندس نصيف الخطابي خلال حفل

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