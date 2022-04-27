بعد ان شكلت 80% من هجماته.. انخفاض كبير بعدد هجمات داعش بأسلوب القنص

2022/04/27 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، بانخفاض عدد هجمات القنص الداعشية بالمحافظة منذ 7 اشهر بعد ان كانت تمثل 80% من هجماته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "داعش يعتمد بنسبة تصل الى 80% من هجماته في المشهد الامني العام في ديالى على اسلحة القنص في استهداف النقاط الامنية وحتى المدنيين".

وأضاف ان "الاسلوب بات واضحا منذ 3 سنوات ويتركز في 7 قواطع ابرزها الوقف وحمرين وريف جلولاء"، مشيرا الى ان "نيسان سجل من 5-6 هجمات بأسلحة القنص عن بعد في 4 قواطع بديالى خلال نيسان وهو يمثل انخفاض يعد الاول من نوعه منذ 7 اشهر متتالية".

ولفت الى ان "35% من ضحايا الارهاب في ديالى هو بسبب هجمات قناصة التنظيم"، مبينا ان "الاجهزة الامنية اعتمدت سلسلة اساليب من اجل الرد على القناصة وانهاء تأثيرها في المشهد الامني في القواطع وهناك سلسلة اجراءات مهمة بدء العمل عليها مؤخرا".

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