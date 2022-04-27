تحديد سعر الامبير بـ 7000 والذهبي بـ 12 الف في بغداد

2022/04/27 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاربعاء سعر الامبير بـ 7000 والذهبي بـ 12 الف في العاصمة بغداد.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "نتيجة لتحسن تجهيز الكهرباء الوطنية بشكل واضح خلال شهر نيسان ( الرابع )، تقرر ان تكون تسعيرة الامبير لشهر أيار ( الخامس ) للمولدات الاهلية والحكومية وفق مايلي:

1- تكون تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الساعة ١ ليلاً (٧٠٠٠ )، سبعة الاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

2- يكون سعر الامبير ( ١٢٠٠٠) اثنى عشر الف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي ٢٤ ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

3- لمسؤول الوحدة الأدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير وفقاً للمعطيات ( السعر )، الذي تم ذكره من بعض الأخوة بما يتلائم مع وضعهم ومع تجهيز الطاقة الكهربائية لديهم ، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.

4- الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

5- العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الادارية.

6- نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الاطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن".

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