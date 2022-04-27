بريطانيا تسحب كتاب أطفال “يسيء” للمسلمين

2022/04/27 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت بريطانيا سحب كتاب شهير للأطفال من الأسواق والمكتبات بسبب شكاوى حول رسائله العنصرية ضد المسلمين.ونشرت دار جامعة أوكسفورد للطباعة، في عام 2001، سلسلة للأطفال، أبطالها 3 أطفال وهم بيف وتشيب وكيبر، يجولون بلدانا وثقافات مختلفة.وفي إحدى كتب السلسلة الشهيرة، يسافر الأطفال إلى بلاد في الشرق الأوسط، حيث يواجهون أشخاصا “غير ودودين” في […]

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