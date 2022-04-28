2022/04/28 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: t-5BSHE-tEo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الساعة الأخيرة | تحالف السيادة.. ركيزة الاستقرار ودعوة الحوار| تقديم : عبد الرحمن النجار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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