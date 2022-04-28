البنك الدولي: غزو أوكرانيا أحدث أكبر صدمة للأسواق خلال نصف قرن

2022/04/28 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في حدوث "صدمة تاريخية" لأسواق السلع الأساسية، وأضاف أن الأسعار العالمية ستبقي مرتفعة حتى نهاية عام 2024.

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