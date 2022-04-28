ليفربول يهزم فياريال بثنائية نظيفة في أبطال أوروبا

2022/04/28 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوضع ليفربول الإنجليزي قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين دون رد على ضيفه فياريال الإسباني، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء، ضمن جولة ذهاب الدور نصف النهائي.وسجل ثنائية ليفربول بيرفس إستوبينان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني (55).

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