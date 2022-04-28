2022/04/28 | 00:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح "كل القياديين" في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر، بحسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم، لوكالة فرانس برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. إطلاق سراح قادة "الحرية والتغيير" الموقوفين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. إطلاق سراح قادة "الحرية والتغيير" الموقوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).